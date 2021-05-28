الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين بغارات في مأرب

أعلنت وزارة الدفاع اليمنية، يوم الجمعة، مقتل وإصابة العشرات من جماعة "أنصار الله" الحوثية، في قصف جوي نفذه التحالف العربي على محافظة مأرب شرقي البلاد.

وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية بأن "مقاتلات التحالف استهدفت بغارات جوية مواقع وتجمعات الحوثيين في مواقع متفرقة بجبهة المشجح (غرب مأرب)، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، وتدمير آليات ومعدات قتالية"​​​.

وتأتي الغارات الجوية بعد أيام من إعلان الدفاع اليمنية، الأربعاء الماضي، مقتل وإصابة مسلحين حوثيين في قصف مدفعي استهدف مجموعات كانت تحاول التسلل إلى مواقع عسكرية في جبهة الكسّارة غرب مأرب.

فيما أعلن الحوثيون "مقتل 3 فتية إثر تعرضهم لقصف مدفعي سعودي على منطقة الرقو بمديرية منبه بمحافظة صعدة".

المصدر: "المسيرة" + "سبوتنيك"