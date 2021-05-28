السعودية ترصد 1215 إصابة و11 وفاة جديدة بكورونا

سجلت السعودية، اليوم الجمعة، 1215 إصابة و11 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وأفادت وزارة الصحة السعودية بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1215 إصابة، مقابل 1320 الأربعاء و1183 الخميس، لتصل حصيلتها الكلية إلى 447178 حالة، بينها 10195 نشطة، و1355 حرجة.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (1215) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (11) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (1161) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (429,663) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/iePooiKGRv — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) May 28, 2021

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وأفادت وزارة الصحة برصد 11 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 17 حالة الأربعاء و14 الخميس، مضيفة أن حصيلة ضحايا الجائحة في السعودية ارتفعت بذلك إلى 7329 متوفيا.

وذكرت الوزارة أن عدد المتعافين من "كوفيد-19" في المملكة وصل إلى 429663 شخصا، بعد تسجيل 1161 حالة شفاء جديدة.

وأطلقت السعودية، يوم 17 ديسمبر الماضي، حملة تطعيم جماعي لسكان المملكة ضد عدوى فيروس كورونا، بلقاح طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية، لتعتمد لاحقا كذلك لقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية-السويدية.

المصدر: RT