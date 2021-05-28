مواجهات خلال مسيرات رافضة للاستيطان الإسرائيلي شمال الضفة الغربية

اندلعت مواجهات اليوم الجمعة، بين الفلسطينيين والإسرائيليين، خلال مسيرات رافضة للاستيطان في كل من نابلس وسلفيت بشمال الضفة الغربية.

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وأفادت الوكالة الفلسطينية "صفا" بأن مئات المواطنين نظموا بعد صلاة الجمعة مسيرة سلمية رافضة للاستيطان الإسرائيلي في جبل صبيح ببلدة بيتا في جنوب نابلس، وتوجهوا نحو البؤرة الاستيطانية المقامة على الجبل.

وانتشرت القوات الإسرائيلية بكثافة في الجبل، وشرعت بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المسيرة لمنع تقدمها.

وفي وقت سابق أغلقت الجرافات الإسرائيلية الطريق المؤدي إلى مكب النفايات قرب بلدة بيتا بالسواتر الترابية.

يذكر أن المستوطنين الإسرائيليين شرعوا قبل نحو شهر بإقامة بؤرة استيطانية على جبل صبيح التابع لبلدات بيتا وقبلان ويتما.

كما اندلعت مواجهات خلال مسيرة رافضة للاستيطان في خربة شحادة غرب بلدة دير استيا بغرب سلفيت، أطلق خلالها الجنود الإسرائيليون الرصاص الحي وقنابل الغاز.

وذكرت مصادر محلية أن المشاركين بالمسيرة تمكنوا من الوصول إلى موقع الكرفانات التابعة للمستوطنين في خربة شحادة، وإشعال النيران فيها.

المصدر: RT+"صفا"