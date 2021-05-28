نقابات العمال في لبنان تدعو إلى العصيان المدني الشامل

دعا " الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين" في لبنان إلى "العصيان المدني الشامل وعدم الخروج من الشوارع إلا بإسقاط كل المنظومة الفاسدة وتشكيل حكومة من خارجها".

وقال الاتحاد في بيان إنه "بعد مرور أشهر عدة على المرواحة والمرواغة بين أطراف السلطة بين التكليف والتأليف، فإن الشعب يعاني الأمرين للبقاء حيا، وكثر منهم أصبحوا قاب قوسين أو أدنى من الموت جوعا أو الموت على أبواب المستشفيات، وشبه المؤكد أن لا نية للمنظومة الفاسدة والحاكمة بأمر امتيازاتها الطائفية والمذهبية بتشكيل حكومة انقاذية".

ودعا الاتحاد كل القوى النقابية والطلابية وهيئات المجتمع المدني وقوى التغيير الديمقراطي والعمال والمزراعين وقوى انتفاضة 17 تشرين، إلى "الانتفاض على واقعنا الميؤوس منه، والنزول إلى الشوارع وكل الساحات، وإعلان العصيان المدني الشامل، بعدم دفع أي رسوم أو جباية للدولة، وعدم الذهاب إلى العمل، إلا بعد إسقاط هذه المنظومة الفاسدة".

وأضاف: "لقد طفح الكيل بالفقر والجوع والبطالة وحجز أموال المودعين الصغار، وبتشريد طلابنا في الخارج الذين أصبحوا يعانون الأمرين نتيجة عدم تحويل الأموال لمتابعة عامهم الدراسي".

يذكر أن الليرة اللبنانية فقدت نحو 85 بالمائة من قيمتها أمام الدولار منذ أواخر عام 2019، فارتفعت أسعار السلع الغذائية بشكل حاد في دولة تعتمد على الواردات.

في الشهور الأخيرة، أغلقت الأعمال وأعلن الإفلاس بشكل واسع، بينما عانت الصيدليات لتأمين الأدوية المستوردة وأبلغت محطات الوقود عن نقص في المحروقات.

المصدر: "صوت لبنان" + RT