لوكاشينكو يهنئ الأسد بالفوز الانتخابي ويؤكد اهتمام بيلاروس بالمشاركة في إعادة إعمار سوريا

هنأ الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، نظيره السوري، بشار الأسد، بالفوز في انتخابات الرئاسة التي جرت في بلده مؤخرا.

وشدد لوكاشينكو في بيان نشر اليوم الجمعة على موقع الرئاسة البيلاروسية على أن فوز الأسد في الانتخابات يمثل "دليلا على الاعتراف بسمعته المطلقة كزعيم وطني يحمي بحزم بلده من التدخلات الخارجية ويكافح من أجل إحلال السلام والاستقرار في سوريا".

وأشار لوكاشينكو إلى أن بيلاروس كانت وستظل صديقة للشعب السوري، وستستمر في دعم سوريا، مؤكدا أنه يولي اهتماما كبيرا إلى تكثيف التعاون بين مينسك ودمشق في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والإنسانية والثقافية.

وأعرب الرئيس البيلاروسي عن اهتمام بلده بالمشاركة في عملية إعادة إعمار سوريا، وتمنى للرئيس الأسد "موفور الصحة والقوة والقدرة على الصمود لأداء مهام وظيفة عامة ذات مسؤولية".

وفاز الأسد بولاية جديدة لمدة سبع سنوات، من خلال حصده 95.1 في المئة من أصوات الناخبين في الانتخابات الأخيرة.

المصدر: RT