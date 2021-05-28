قراءة سورية معارضة للانتخابات: ما قبل يشبه ما بعد .. ومفاعيل التقسيم جاهزة

وسط مقاطعة سبق أن أعلنتها المعارضة الداخلية السورية جرت الانتخابات الرئاسية دون أن تسفر عن أي مفاجآت، فكيف تنظر المعارضة للمرحلة القادمة؟

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عضو اللجنة التحضيرية في "الجبهة الوطنية الديمقراطية" (جود) محسن حزام يقول لـ RT إن المرحلة القادمة لن تشهد أي تغيير، ويوضح أن "التغيير يبنى على أسس واضحة ولا يأتي من فراغ، وعندما يكون النظام غير قادر على تغيير بنيته فلن يكون هناك أي جديد".

ويضيف حزام أن البلاد "إذا تُركت اليوم على وضعها الراهن بدون التغيير الجذري والشامل لبنية النظام فإن مفاعيل التقسيم جاهزة فيها خلال الفترة القادمة، فهناك احتلالات جاثمة على الجغرافيا السورية، الأمريكي في الشمال، والتركي ممتد على طول الحدود السورية، عدا القوى المتدخلة الأخرى التي لها تأثير في الحياة السياسية السورية وفي عوامل بنية المجتمع السوري وصناعة القرار".

ويشير حزام، وهو عضو المكتب السياسي في "حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي"، إلى أن موقف "الجبهة الوطنية الديمقراطية" المعارضة كان منذ البداية مقاطعة الانتخابات تصويتا وترشيحا، إذ أن تلك الانتخابات "جاءت في توقيت لا يناسب العميلة السياسية داخل سوريا على الإطلاق ويقطع الطريق على العملية التفاوضية التي تبدت مؤخرا من خلال أستانا وسوتشي في مسار اللجنة الدستورية".

ويقول إن "المعارضة تريد لسوريا أن تسير باتجاه العملية السياسية وتقطع الطريق على الإرهاب والتدخلات الخارجية بأشكالها كافة، فسوريا اليوم في حالة عجز اقتصادي كبير، كما تريد الخروج من هذا المأزق إلى الفضاء الديموقراطي السياسي الذي يجمع كل مكونات المجتمع دون تمييز في بناء سوريا".

ويوضح حزام أن العملية التفاوضية كانت تستند إلى بيان جنيف واحد والقرارات الأممية خاصة 2254 "وهي مرتكزات العملية السياسية التي من خلالها قبلنا بالمشاركة في اللجنة الدستورية بوصفها مخرجا أوليا في العملية السياسية في تطبيق القرار 2254 الذي يحدد في المرحلة الانتقالية إقامة حكومة انتقالية ذات مصداقية وغير طائفية وتفضي إلى دولة وطنية ديمقراطية يتهيأ من خلالها وضع دستور جديد عصري لسوريا والانتقال إلى انتخابات تشريعية ورئاسية تحت إشراف أممي تستطيع من خلالها الانتقال إلى النقطة الأهم في إخراج كل القوات الأجنبية والمليشيات المتدخلة في الحالة السورية وبالتالي عودة المهجرين وإيجاد حياة آمنة داخل المجتمع السوري".

ويقول حزام إن ثمة مغالطة كبيرة يروج لها وهي أنه "دون الأسد لن يكون هناك مستقبل لسوريا" ويصف ذلك بأنه "غير دقيق على الإطلاق، بصرف النظر عن توصيف الرئيس، فالحالة الديمقراطية للدول الحديثة بشكل عام ترتكز إلى التجديد والتداول في قيادة المجتمع".

حكومة وحدة وطنية

أما الحالة السورية بعد الانتخابات، حسب حزام، فلن تكون أفضل مما عايشته البلاد قبل الانتخابات سواء في الجوانب المعيشية أو السياسية، كالأزمات في الخبز، والغاز، وغيرها من مسائل حياتية تطحن السوري".

وحول إمكان أن تشهد البلاد تغييرا في تعامل السلطة مع المعارضة، يستذكر حزام ما جرى مؤخرا حين قامت السلطات بمنع عقد مؤتمر تأسيسي للإعلان عن "الجبهة الوطنية الديمقراطية" (اختصارا: "جود"، التي تضم 17 كيانا من المعارضة إضافة إلى بعض الشخصيات).

وحول وجود مرشح عن المعارضة في الانتخابات، (محمود مرعي، فاز بنحو 3 في المئة من الأصوات) يقول حزام: إن ذلك المرشح "استغل باسم المعارضة مع الأسف لإظهار شكل ديمقراطي في عملية الترشح والانتخاب".

ويشير إلى أن المرشح كان بحاجة إلى 35 صوتا من أصوات أعضاء مجلس الشعب (البرلمان)، ليتساءل: كيف حصل على تلك الأصوات إذا كانت المعارضة غير ممثلة ولو بمقعد واحد في البرلمان؟

ويصف ذلك بأنه عملية "استغلال سياسي لتوظيف كلمة معارضة" وهي عملية "لا تبني وطنا في النتيجة" كما يقول.

وحول "الجبهة الديمقراطية السورية" المعارضة التي يشغل مرعي موقع أمينها العام، يقول حزام: ""هذه المعارضة هي المسموح بها من السلطة".

ويشدد حزام على أن أي تغيير "لا بد أن يكون عبر حكومة وحدة وطنية يتشارك فيها الجميع، ليس فيها هيمنة أمنية ولا نظام العسكرة المستمر منذ عام 1970، ولا قوانين إرهاب وطوائف" ويضيف أن ذلك "في سياق القرار 2254 إذا كان ثمة جدية في تطبيقه وحتى دون الذهاب إلى المؤسسات الدولية كما يطرح، وأن يكون الخيار سوريا سوريا بالفعل".

المصدر: RT

أسامة يونس