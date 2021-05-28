تقرير لصحفي إسرائيلي: موقف بايدن من الحرب في غزة..11 يوما من الحرب و 8 مكالمات هاتفية

في تقرير مفصل مثير، كشف الصحفي الاسرائيلي، باراك راڤيد، ما جرى وراء الكواليس من أحداث ومواقف مصيرية في حرب غزة الأخيرة.

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وكتب راڤيد بهذا الشأن يقول: قبل 11 يوما من القتال في قطاع غزة، ومن أجل وقف إطلاق النار، أجرى الرئيس الأمريكي بايدن ست مكالمات هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وواحدة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وواحدة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وافاد الكاتب بأنه "للحصول على القصة الداخلية لتلك المكالمات الهاتفية، واستراتيجية الرئيس بايدن، والطريق إلى وقف إطلاق النار، تحدث (موقع) أكسيوس إلى ثلاثة مصادر أمريكية وإسرائيلية كانت منخرطة بعمق في الدبلوماسية. المصادر طلبت للتحدث بحرية عدم الكشف عن هويتها".

قبل العاصفة:

التحذيرات بدأت منذ أواخر أبريل.

حذر مسؤولون وخبراء في واشنطن البيت الأبيض من أن تأجيل الانتخابات البرلمانية الفلسطينية، إلى جانب الاحتجاجات على الطرد الوشيك للعائلات الفلسطينية من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، يمكن أن ينذر بأزمة جديدة.

لم يأخذ البيت الأبيض في البداية هذه التحذيرات على محمل الجد، وبقي النزاع الإسرائيلي الفلسطيني يحظى بأولوية منخفضة. ثم جاءت المواجهات بين الشرطة الإسرائيلية والمتظاهرين الفلسطينيين في المسجد الأقصى، أو جبل الهيكل، أحد أقدس الأماكن للمسلمين واليهود على حد سواء، والتي ستبلغ ذروتها بمواجهة للشرطة في 10 مايو شارك فيها مئات الفلسطينيين. أصيب خلالها ضباط الشرطة وعدة أشخاص.

في اليوم السابق، مع تصاعد التوترات بسرعة، اتصل مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان بنظيره الإسرائيلي، مئير بن شبات، بينما تحدثت نائبة وزير الخارجية ويندي شيرمان إلى المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية، ألون أوشبيز.

كان لدى إدارة بايدن ثلاثة مطالب فورية لإسرائيل، وقف عمليات الإخلاء في الشيخ جراح، وخفض التوترات في الحرم القدسي، وإلغاء عرض العلم السنوي في يوم القدس، والذي يحتفل خلاله القوميون الإسرائيليون بتوحيد القدس تحت السيطرة الإسرائيلية.

وفيما أبلغ المسؤولون الإسرائيليون الصحفيين في ذلك الوقت بأن بن شبات رفض طلبات سوليفان، واعتبرها بمثابة مكافآت للإرهابيين، إلا أن نتنياهو امتثل في الواقع في 10 مايو. وطلب من المحكمة العليا تأجيل حكمها بشأن عمليات الإخلاء، ومنع زيارات اليهود إلى الحرم القدسي الشريف، وغيّر مسار موكب العلم حتى لا يمر عبر الحي الإسلامي في البلدة القديمة في القدس. ولكن كان الوقت قد فات. ومع انتهاء المهلة التي حددتها حماس لإخراج جميع قوات الأمن الإسرائيلية من المسجد الأقصى والشيخ جراح، أطلقت الجماعة المسلحة سبعة صواريخ على القدس.

اتصل مساعدو نتنياهو بالبيت الأبيض برسالة واضحة مفادها، اللعبة تغيرت وستقوم إسرائيل الآن بعملية عسكرية في غزة. كانت المهمة الأولى للمسؤولين في البيت الأبيض هي القيام بدور نشط للغاية، كما فعلت الإدارات السابقة. لكن الرئيس بايدن وكبار مستشاريه اتخذوا مقاربة مختلفة.

كان أحد العوامل هو الذكريات السيئة التي كانت لدى العديد من كبار مستشاري بايدن من حرب 2014 في غزة، والتي شملت غزوا بريا إسرائيليا خلف ما يقرب من 2500 قتيل فلسطيني، العديد منهم من المدنيين إلى جانب 69 جنديا إسرائيليا وخمسة مدنيين إسرائيليين.

أحد الدروس التي استخلصوها من حرب عام 2014 هو أن الموقف العام لأوباما، ركّز الاهتمام الدولي على الولايات المتحدة، وجعل إسرائيل في موقف دفاعي للغاية، ما يقوض الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار.

ابلغ بايدن كبار مستشاريه بأن الولايات المتحدة ستتعامل هذه المرة مع الأزمة من خلال دبلوماسية مكثفة، ولكن هادئة مع إسرائيل ومصر.

اتبع بايدن استراتيجية مزدوجة، دعم إسرائيل علنا وحث نتنياهو في السر على إنهاء العملية في أسرع وقت ممكن وتقليل الخسائر في صفوف المدنيين.

قال بايدن لفريقه إن الولايات المتحدة لن تدعو علنا إلى وقف إطلاق النار أو التعامل مع القضية في مجلس الأمن الدولي. تزايدت في الأيام القليلة الأولى من العملية الإدانات الدولية، إلى جانب عدد القتلى المدنيين في غزة، ولكن حتى في السر، ركزت رسالة بايدن على دعم الولايات المتحدة لإسرائيل. ولكن بعد أن قصفت إسرائيل مبنى في غزة يضم مكاتب وكالة أسوشييتد برس ووسائل إعلام أخرى، أجرى بايدن، تحت ضغط داخلي متزايد لوقف إطلاق النار، مكالمة ثانية مع نتنياهو، مع التركيز هذه المرة على وقف التصعيد.

كما اتصل بايدن بعباس، وحثه على إرسال قوات الأمن الفلسطينية لتكون بمثابة حاجز بين الجنود الإسرائيليين والمتظاهرين الفلسطينيين لضمان عدم انتشار أزمة غزة في الضفة الغربية المحتلة، وعباس التزم بذلك.

خلال عطلة نهاية الأسبوع تلك، أدرك البيت الأبيض أن مصر كانت الوسيط الفعال الوحيد الذي يمكنه تسهيل وقف متبادل لإطلاق النار. وبدأ المسؤولون الأمريكيون بين الأحد والاثنين يرون دلائل على أن وقف إطلاق النار هذا ممكن. توصلت مصر إلى تفاهم سري مع حماس لوقف إطلاق النار على تل أبيب.

استمر الهدوء غير المعلن عنه لمدة 18 ساعة، ما يثبت للبيت الأبيض أن مصر قادرة على التعامل من حماس.

أثّر هذا التطور الجديد في قرار بايدن بالاتصال بنتنياهو يوم الاثنين، وللمرة الأولى، إصدار بيان عام يدعم وقف إطلاق النار. وسرعان ما تراجعت إسرائيل، حيث أصر كل من نتنياهو ووزير الدفاع بيني غانتس لمحاوريهما الأمريكيين على ضرورة مواصلة العملية وتقويض قدرات حماس العسكرية بشكل أكبر. لكن كبار الضباط في جيش الدفاع الإسرائيلي بدأوا في إرسال إشارات إلى نظرائهم الأمريكيين يوم الأربعاء بأن العملية قد حققت أهدافها الأساسية.

بحلول صباح الأربعاء، كان تقييم البيت الأبيض أن وقف إطلاق النار يمكن أن يتحقق في غضون أيام، وقرر بايدن استدعاء نتنياهو للحديث للمرة الرابعة للضغط أكثر قليلا.

لم يكن الجو قتاليا، حيث اتخذ بايدن نفس نهج "أنا لا أتفق معك ولكني أحبك" الذي ميز علاقتهما على مدى ثلاثة عقود، إلا أن بايدن كان أكثر حزما في المكالمة الرابعة مما كان عليه في الثلاثة السابقة.

واصل نتنياهو الإصرار على أنه بحاجة إلى عدة أيام أخرى، لكن بايدن، الذي كان يعلم أن الجيش الإسرائيلي حقق أهدافه الأساسية، حذر نتنياهو من أن استمرار القتال قد يخرج عن نطاق السيطرة.

كما صرّح مصدر مطلع على المكالمة، قال بايدن لنتنياهو: "لا يمكنك التحكم في الأحداث. المصريون لديهم اقتراح جيد. اعتقد ان الوقت قد حان للانتهاء".

في السر، قال نتنياهو لبايدن إنه يحتاج فقط إلى 24 ساعة أخرى.

في العلن، نشر نتنياهو مقطع فيديو بالعبرية يؤكد فيه أنه لن يكون هناك حد زمني للعملية، ويبدو أنه يتحدى ضغوط بايدن. قرر البيت الأبيض التخلي عن الأمر، مع العلم أن نتنياهو يلعب على قاعدته السياسية.

في صباح يوم الخميس أجرى بايدن مكالمته الأولى مع الرئيس السيسي. طلب بايدن وحصل على ضمان بأنه إذا وافقت إسرائيل على وقف إطلاق النار، يمكن لمصر ضمان توقف حماس عن إطلاق الصواريخ.

جرى بعث هذه الرسالة إلى نتنياهو قبل وقت قصير من عقده جلسة مجلس الوزراء الأمني. وصوّت مجلس الوزراء بالموافقة على وقف إطلاق النار.

اتصل نتنياهو ببايدن ليطلعه على آخر المستجدات ويقدم تحذيرا واحدا مفاده، إذا استخدمت حماس الساعات الـ 2.5 المتبقية لإطلاق وابل من الصواريخ، سترد إسرائيل بكامل قوتها، وقد ينهار وقف إطلاق النار.

مهد ذلك الطريق لساعتين دراماتيكيتين، حيث تواصل مساعدو بايدن على الهاتف مع المسؤولين الإسرائيليين والمصريين.

قبل ساعة من بدء وقف إطلاق النار، اتصل نتنياهو مرة أخرى ببايدن وقال إنه تلقى تأكيدات من المصريين بأن حماس لن تطلق وابلا في اللحظة الأخيرة.

عندها فقط أدلى بايدن بتصريح تلفزيوني من البيت الأبيض، وامتدح نتنياهو لدعمه وقف إطلاق النار، وادعى أن النافذة مفتوحة الآن للتقدم بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

خلاصة القول: مرت 24 ساعة فقط بين حث بايدن نتنياهو على قبول وقف إطلاق النار وتصويت إسرائيل على القيام بذلك.

يجادل منتقدو نهج بايدن، بما في ذلك العديد من زملائه الديمقراطيين، بأنه كان يتعين عليه ممارسة ضغط أكبر في وقت سابق في صراع قُتل فيه ما لا يقل عن 248 فلسطينيا.

في حين يجادل المسؤولون الأمريكيون بأن بايدن استخدم رأسماله السياسي وسمعته كصديق لإسرائيل لتجنب مواجهة علنية مع نتنياهو وللمساعدة في التوصل إلى وقف لإطلاق النار بسرعة نسبية.

المصدر: axios.com