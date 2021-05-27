المرشح مرعي: طبيعي أن يفوز الأسد .. وفتحنا ثغرة في جدار الاستبداد

مرعي بعد إدلائه بصوته أمس ـ (الرئاسة السورية)

قال المرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة السورية محمود مرعي إنه يحترم إرادة الشعب السوري وأنه "من الطبيعي أن يفوز الأسد بهذه الانتخابات".

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ونقلت وكالة سبوتنيك عن مرعي أن الأسد "صمد خلال 10 سنوات من العدوان الغربي والإرهابي على سوريا".

وعن مشاركته في الانتخابات قال مرعي "فتحنا ثغرة في جدار الاستبداد ولدينا مشروع للتغيير الوطني الديمقراطي من أجل ترسيخ الديمقراطية والتعددية السياسية".

وأضاف مرعي أن الديمقراطية والتعددية حديثتان في سوريا، وهو ما وصفه بأنه "أمر طبيعي بعد 50 سنة من غياب التعددية عنها".

وأعرب مرعي عن أسفه عن حالة عدم تفعيل الحياة السياسية وقال "نريد أن نطور سوريا وأن نغير ببنية النظام نحو نظام تعددي ديمقراطي".

وجاء مرعي ثانيا بعد الأسد، لكن بفارق كبير جدا في نسبة المصوتين إذ حاز 3.3 في المئة من الأصوات، تلاه عبد الله سلوم عبد الله الذي حاز نسبة 1.5 في المئة من الأصوات، بينما ذهبت النسبة الأكبر للأسد الذي حاز 95.1 في المئة، من الأصوات.

المصدر: "سبوتنيك"