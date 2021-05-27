بعد إعلان فوزه .. الرئيس الأسد: فلنبدأ من الغد مرحلة العمل

قال الرئيس السوري بشار الأسد بعد الإعلان عن فوزه في انتخابات الرئاسة "فلنبدأ من الغد مرحلة العمل لنعزز الأمل ببناء سوريا كما يجب أن تكون".

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وعبر قناة "الأمل بالعمل" على تلغرام، وجه الأسد الشكر لجميع السوريين "على وطنيتهم العالية ومشاركتهم اللافتة في هذا الاستحقاق الوطني"

و"في نهاية العملية الانتخابية وبداية مرحلة العمل" حسب ما ذكرت القناة، قال الأسد: "الرحمة لأرواح شهدائنا الأبرار الذين لولاهم لما بقيت سورية.. الشفاء لجرحانا.. وكل التحية لرجال جيشنا العربي السوري البطل.. ولأجل تضحياتهم جميعا.. لأجل مستقبل أطفال سورية وشبابها.. فلنبدأ من الغد مرحلة العمل لنعزز الأمل ببناء سورية كما يجب أن تكون".

وكان رئيس مجلس الشعب السوري حموده صباغ أعلن فوز الأسد بولاية رابعة وبنسبة بلغت 95.1 في المئة.

المصدر: RT