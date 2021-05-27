مصرف لبنان المركزي: لا توجد احتياطيات كافية لواردات المستلزمات الطبية

قال مصرف لبنان المركزي إنه لا يمكنه مواصلة استيراد المستلزمات الطبية المدعومة ، دون المساس بالاحتياطيات الإلزامية للمصارف.

وأشار المصرف المركزي اللبناني إلى أن "المبالغ التي تم تحويلها إلى ​المصارف​ لحساب شركات استيراد الادوية و​المستلزمات الطبية​ وحليب الرضع والمواد الاولية للصناعة الدوائية تعادل للفترة من 1-1-2021 وحتى 20 مايو الجاري، 485 مليون دولار أمريكي، ويضاف إليها الملفات المرسلة إلى مصرف لبنان، وتساوي 535 مليونا".

وأوضح ​المصرف المركزي​ أنه "منذ بدء العمل بآلية الموافقة المسبقة تسلم 719 طلبا بقيمة 290 مليون دولار ليصبح إجمالي الفواتير يساوي 1310 مليونات"، كاشفا أن "الكلفة الاجمالية هذه المطلوب من مصرف لبنان تأمينها للمصارف نتيجة ​سياسة​ دعم استيراد هذه المواد الطبية لا يمكن توفيرها دون المساس بالتوظيفات الالزامية للمصارف، وهذا ما يرفضه المجلس المركزي لمصرف لبنان".

وطلب مصرف لبنان من السلطات المعنية كافة "إيجاد الحل المناسب لهذه المعضلة الإنسانية والمالية المتفاقمة، خاصة وأن الادوية وباقي المستلزمات الطبية بمعظمها مفقود في ​الصيدليات​ والمستشفيات، وقد أفاد ​وزير الصحة​ بشكل صريح وعلني أن هذه الادوية متوفرة في مخازن المستوردين".

المصدر: الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام