مراسلنا: انتشار دبابات وعجلات عسكرية في جنوب بغداد (صور)

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الخميس، بأن القوات العراقية نشرت دبابات وعجلات عسكرية في جنوب العاصمة بغداد، قبيل ساعات من اجتماع "مهم" يناقش التوتر بين الحشد الشعبي ورئيس الحكومة.

وقال مراسل RT، إن "دبابات وعجلات عسكرية انتشرت في منطقة الدورة بجنوب العاصمة بغداد، بالقرب من مصفاة الدورة النفطية، مع اتخاذ إجراءات أمنية مكثفة".

وأضاف، أن "الانتشار كان بالقرب من جسر يؤدي إلى المنطقة الخضراء الحكومية، وقريب أيضا من قصر السندباد، حيث مقر إقامة رئيس الجمهورية برهم صالح، ومكان إنعقاد اجتماع اليوم بحضور الرئيس ورؤوساء الوزراء والبرلمان ومجلس القضاء الأعلى".

وأفاد مراسلنا في العراق، اليوم الخميس، بأن الرئاسات العراقية ستعقد اجتماعا بعد ساعات في منزل رئيس الجمهورية، برهم صالح، لمناقشة تداعيات أحداث الأمس.

وكان مصدر أمني عراقي أعلن اعتقال قائد عمليات الأنبار في "هيئة الحشد الشعبي" قاسم مصلح من قبل قوة خاصة.

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يذكر أن قاسم مصلح يعد من القيادات البارزة في "الحشد الشعبي"، وكان مقربا من نائب رئيس الهيئة أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ، اللذين قتلا في ضربة جوية لطائرة مسيرة أمريكية قرب مطار بغداد الدولي في مطلع عام 2020.

المصدر: RT