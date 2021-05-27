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زعيم جبهة البوليساريو يمثل عن بعد أمام المحكمة الإسبانية العليا الثلاثاء المقبل

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زعيم جبهة البوليساريو يمثل عن بعد أمام المحكمة الإسبانية العليا الثلاثاء المقبل
Reuters
زعيم البوليساريو إبعاد إبراهيم غالي
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قال مكتب محاماة يدافع عن إبراهيم غالي، زعيم جبهة البوليساريو، اليوم الخميس، إن غالي سيمثل عن بعد، من المستشفى الذي يعالج به، أمام المحكمة الإسبانية العليا، يوم الثلاثاء المقبل.

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وتمثل غالي في إسبانيا شركة محاماة كشف ممثلها، الذي طلب عدم نشر اسمه، لوكالة "رويترز" عن موعد مثول غالي أمام المحكمة.

وكشفت وثيقة اطلعت عليها "رويترز" الأسبوع الماضي أن غالي، الذي يعالج من كوفيد-19 في مستشفى لوجرونو بمنطقة ريوخا بإسبانيا، تلقى أمر استدعاء للمثول أمام المحكمة في الأول من يونيو القادم لحضور جلسة أولية في قضية تتعلق بارتكاب "جرائم حرب" رفعها عليه معارضون من الصحراء الغربية.

وقالت المحكمة الإسبانية العليا إن بوسع غالي حضور الجلسة عن بعد من المستشفى عبر دائرة تلفزيونية مغلقة "إذا لم يكن شفاؤه قد اكتمل".

وأثار دخول غالي إلى مستشفى إسباني قبل شهر غضب المغرب، وفجر أزمة بين البلدين، وسبب بسماح المغرب لألوف المهاجرين بالعبور إلى جيب سبتة الإسباني.

المصدر: "رويترز"

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