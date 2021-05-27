مراسلنا: اجتماع مرتقب للرئاسات العراقية في منزل الرئيس بشأن التوتر بين الحكومة والحشد

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الخميس، بأن الرئاسات العراقية ستعقد اجتماعا بعد ساعات في منزل رئيس الجمهورية، برهم صالح، لمناقشة تداعيات أحداث الأمس.

وقال مراسل RT، إن الاجتماع سيكون في منزل رئيس الجمهورية برهم صالح، وسيحضره رؤوساء الحكومة والبرلمان ومجلس القضاء الأعلى، إلى جانب رئيس الجمهورية.

وأضاف، أن "الاجتماع سيناقش ما حدث أمس من توتر بين رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي والحشد الشعبي، على خلفية اعتقال القيادي في الحشد قاسم مصلح".

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وأفاد مراسلنا في العراق، أمس الأربعاء، بأن القوات الأمنية نشرت دبابات في بعض شوارع العاصمة بغداد على خلفية التوتر مع الحشد الشعبي.

وكان مصدر أمني عراقي أعلن اعتقال قائد عمليات الأنبار في "هيئة الحشد الشعبي" قاسم مصلح من قبل قوة خاصة.

يذكر أن قاسم مصلح يعد من القيادات البارزة في "الحشد الشعبي"، وكان مقربا من نائب رئيس الهيئة أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ، اللذين قتلا في ضربة جوية لطائرة مسيرة أمريكية قرب مطار بغداد الدولي في مطلع عام 2020.

المصدر: RT