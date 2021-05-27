السيسي يؤكد مسؤولية مصر التاريخية تجاه فلسطين

ناقش الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع رئيس جيبوتي، إسماعيل عمر جيلة، أبرز الملفات المطروحة على الساحة الإقليمية، كما تم التباحث بشأن مستجدات القضية الفلسطينية.

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وثمن رئيس جيبوتي الجهود المصرية التي أدت إلى التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

بينما أكد الرئيس المصري أن انخراط مصر في تلك الجهود ينبع من مسؤولية مصر التاريخية تجاه القضية الفلسطينية، وتم التوافق بين الرئيسين على أهمية الانخراط فى مسار التسوية السياسية للوصول إلى حل عادل وشامل ودائم للقضية، وفقا للمرجعيات الدولية.

المصدر: اليوم السابع