المالكي: تقاعس المجتمع الدولي عن مساءلة إسرائيل شجعها على مواصلة ارتكاب الجرائم

قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إن "تقاعس المجتمع الدولي عن مساءلة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه شجعه على مواصلة ارتكابها".

وخلال جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أشار المالكي إلى أنه "من بين 260 شهيدا هناك أكثر من 66 طفلا و39 امرأة، وهناك آلاف المباني والمساكن التي تم تدميرها".

وشدد على أن "إسرائيل ترسخ نظاما استعماريا يقوم على الترحيل القسري لشعبنا. إسرائيل قوة احتلال وعليها واجبات، ونرفض الحجج الواهية والمساواة بين المستعمِر والمُستعمَر"، مؤكدا أن "من يملك حق الدفاع عن النفس هو الشعب الفلسطيني".

وأكد المالكي: "لا سلام بدون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي"، داعيا مجلس حقوق الإنسان لـ"دعم قرار تشكيل لجنة دولية للتحقيق بجميع الانتهاكات لتجنب إفلات إسرائيل من العقاب".

المصدر: RT