ضبط شخصين في واقعة "الهزار بالكفن" داخل مسجد بالمنيا

كشفت الأجهزة الأمنية في مصر ملابسات تداول خبر بعنوان "على سبيل الهزار ولزوم اللقطة الحلوة" يتضمن صورة لشاب يضع صديق له داخل كفن خاص بالموتى في أحد المساجد بمحافظة المنيا.

بالفحص أمكن تحديد صاحب الصورة المشار إليها وتبين أنه طالب مقيم بمحافظة المنيا، وأن الواقعة قديمة، والصورة المتداولة تم إلتقاطها منذ عدة سنوات بمعرفة المذكور وأصدقائه بغرض اللهو، وقام أحدهم مؤخرا بنشرها على موقع "فيسبوك".

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

RT

المصدر: RT