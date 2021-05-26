أعلنت مصادر مطلعة، الأربعاء، وصول أكثر من 60 مواطنا روسيا تم إجلاؤهم من قطاع غزة إلى مطار القاهرة الدولي، بواسطة طائرة تابعة لوزارة الطوارئ الروسية.

وأشارت المصادر، إلى أن "المواطنين الروس، ومعظمهم من النساء والأطفال، قدموا من قطاع غزة بعد اجتيازهم معبر رفح الحدودي بين القطاع ومصر في 3 حافلات، ومن ثم تم نقلهم بواسطة طائرة تابعة لوزارة الطوارئ، على أن يتم نقلهم بعدها إلى موسكو".

وقالت إحدى السيدات الروسيات: "كنا خائفين للغاية، تعرضنا لقصف مكثف، من الجيد أننا نجونا.. ليس لدينا كهرباء أو مياه هناك في القطاع، كيف يمكننا العيش هناك؟، لقد كان هناك العديد من دون منازل.. الظروف صعبة للغاية، اضطررنا إلى المغادرة".

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي، قرار بإجلاء مواطني روسيا ورابطة الدول المستقلة من قطاع غزة "بناء على طلبهم".

المصدر: "نوفوستي"