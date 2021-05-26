مراسلنا: القوات العراقية تنشر دبابات في بعض شوارع بغداد

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الأربعاء، بأن القوات الأمنية نشرت دبابات في بعض شوارع العاصمة بغداد على خلفية التوتر مع الحشد الشعبي.

وقال مراسل RT، إن "القوات العراقية نشرت دبابات ومدرعات في بعض شوارع العاصمة بغداد، وشوهدت تعزيزات عسكرية كبيرة في محيط المنطقة الخضراء الحكومية".

وأضاف، أن "هذا الإجراء جاء بعد انسحاب بعض قوات الحشد الشعبي من المنطقة الخضراء ومحيطها على خلفية اعتقال القيادي في الحشد قاسم مصلح".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسلنا في العراق، بأن الحشد الشعبي يطوق المنطقة الخضراء الحكومية في بغداد ويسيطر على بوابات الدخول والخروج فيها.

وأعلن مصدر أمني عراقي، في وقت سابق اعتقال قائد عمليات الأنبار في هيئة الحشد الشعبي قاسم مصلح من قبل قوة "خاصة".

يذكر أن قاسم مصلح يعد من القيادات البارزة في الحشد الشعبي، وكان مقربا من نائب رئيس الهيئة أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

المصدر: RT