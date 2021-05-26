الجيش السوداني ينفي وقوع اشتباكات مع الجيش الإثيوبي

نفى الجيش السوداني مساء الأربعاء، ما تداولته بعض الوسائل الإعلامية حول وقوع اشتباكات عسكرية مع الجيش الإثيوبي، بمنطقة باسندة على الحدود الشرقية للسودان.

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وقال الجيش السوداني في بيان "انتشرت في بعض الوسائل الإعلامية أخبار تفيد باشتباكات عسكرية بمنطقة باسندة بالحدود الشرقية".

وتابع: "نؤكد للجميع هدوء الأحوال وعدم حدوث أي اشتباكات".

ولفت إلى أن القوات المسلحة المنتشرة داخل الحدود السودانية تؤدي عملها بصورة روتينية دون التعرض لأي أعمال عدائية.

وكانت تقارير إخبارية قد أشارت إلى وقوع اشتباكات عسكرية بين قوات الجيش السوداني والإثيوبي في منطقة باسانده الحدودية، وذلك في تصعيد عسكري خطير بين البلدين.

وذكرت التقارير أن الاشتباكات الجارية تمت بالأسلحة الثقيلة بين الجيشين.

المصدر: وكالات