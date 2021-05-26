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مصدر لـRT: إطلاق سراح القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح

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مصدر لـRT: إطلاق سراح القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح
القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح ـ أرشيف
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أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأربعاء، بأن السلطات العراقية أطلقت سراح القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح بعد ساعات على اعتقاله.

وقال المصدر لـRT، إن "المصلح أطلق سراحه قبل قليل، وهو الآن في منزل رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض".

وأضاف، أن "الإجراءات التحقيقية لم تنته، وهناك تحقيقات ستنتهي خلال الأيام المقبلة".

وأعلن مصدر أمني عراقي، في وقت سابق اعتقال قائد عمليات الأنبار في هيئة الحشد الشعبي قاسم مصلح من قبل قوة "خاصة".

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يذكر أن قاسم مصلح يعد من القيادات البارزة في الحشد الشعبي، وكان مقربا من نائب رئيس الهيئة أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

المصدر: RT

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