السنوار: 80 عنصرا من فصائل المقاومة قتلوا في الحرب مع إسرائيل

قال رئيس حركة "حماس" في غزة يحيى السنوار إن 80 مسلحا قتلوا خلال الحرب التي استمرت 11 يوما مع إسرائيل وانتهت الأسبوع الماضي في أول حصيلة رسمية للحركة للخسائر التي تكبدتها في القتال.

وأوضح السنوار في حديث لوكالة "أسوشيتد برس" أن من بين القتلى الأسبوع الماضي 57 عنصرا من "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، و22 عضوا من حركة الجهاد الإسلامي، فضلا عن عضو واحد من "لجان المقاومة الشعبية".

وقدرت وزارة الصحة في غزة عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في الهجوم الإسرائيلي هذا الشهر بـ254، بينهم 66 طفلا و39 امرأة و17 شخصا فوق سن الستين. لكنها لم تذكر تفصيلا للقتلى المدنيين والمسلحين.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زعم في وقت سابق أن نحو 200 مسلح قتلوا لكنه لم يقدم أي دليل يدعم هذه الأرقام.

المصدر: "أسوشيتد برس"