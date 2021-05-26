"زواج الأقارب" أحد أسباب ارتفاع نسبة الأمراض الوراثية المتنحية بالسعودية

نظمت الجمعية السعودية للطب الوراثي ندوة "الزواج الصحي والوراثة بين الواقع والمأمول"، وبينت الندوة أن زواج الأقارب هو أحد أسباب ارتفاع نسبة الأمراض الوراثية المتنحية بالسعودية.

وأوضح المتحدث باسم الجمعية الدكتور زهير رهبيني أن الندوة أكدت أهمية نشر ثقافة الزواج الصحي بين أفراد المجتمع وخصوصا في أوساط الشباب والمقبلين على الزواج وفهم الواقع الحالي وتقديم أفضل الحلول لمواجهة الأمراض الوراثية.

كما كشفت الندوة أن أكثر الأمراض الوراثية انتشارا في المجتمع السعودي تتضمن أمراض الدم المنجلي والثلاسيميا، والأمراض المتعلقة بالإعاقات الذهنية، والأمراض الاستقلابية، إضافة إلى عشرات المتلازمات الوراثية النادرة مثل متلازمة بارديت بيدل، ومتلازمة ميكل جروبر.

وكشف أنه بحسب قاعدة البيانات المتوفرة في المنطقة العربية فإن هناك نحو 700 مرض وراثي متنح في المملكة العربية السعودية بشكل خاص، وعلى الرغم من التقارب المكاني والثقافي والاجتماعي بين المملكة والدول العربية الأخرى إلا أن هناك مسببات وراثية فريدة توجد في المجتمع السعودي دون غيره من المجتمعات العربية.

المصدر: "عكاظ"