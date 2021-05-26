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الجيش الجزائري يجري مناورة بالذخيرة الحية جنوبي غرب البلاد (فيديو)

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الجيش الجزائري يجري مناورة بالذخيرة الحية جنوبي غرب البلاد (فيديو)
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أجرى الجيش الجزائري بحضور الفريق السعيد شنقريحة، مناورة عسكرية بالذخيرة الحية بعنوان "الحسم 2021" بالناحية العسكرية الثالثة بمنطقة بشار جنوبي غرب البلاد.

وقالت وزارة الدفاع الوطني في بيان، يوم الأربعاء، إن "الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية، معنون "الحسم 2021ط، الذي يأتي تتويجا لبرنامج التحضير القتالي، لسنة 2021-2020".

وأشارت إلى أن "هذا التمرين التكتيكي قامت بتنفيذه الوحدات العضوية للقطاع العملياتي الأوسط مدعومة بوحدات من القوات الجوية، وأن مجريات الأعمال القتالية قامت بها الوحدات المقحمة بدءا من طائرة الاستطلاع للقيادة العليا مرورا بالطيران المقاتل والمروحيات وصولا إلى مختلف وحدات القوات البرية".

المصدر: RT + "فيسبوك"

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