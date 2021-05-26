بوغدانوف يبحث مع السفراء العرب أفق تسوية النزاعات في الشرق الأوسط

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف مع رؤساء البعثات العربية في موسكو آفاق تسوية الأزمات في الشرق الأوسط.

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وبحسب بيان لوزارة الخارجية الروسية فقد جرى خلال اللقاء "تبادل شامل لوجهات النظر حول الأوضاع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع التركيز على مهام تخفيف حدة التوتر في المنطقة وحل الأزمات​​​. في الوقت نفسه، تم التركيز على مشاكل التسوية الفلسطينية الإسرائيلية".

وذكر البيان أن رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية أعربوا عن "قلقهم إزاء تصرفات السلطات الإسرائيلية ضد السكان الفلسطينيين في قطاع غزة، وكذلك في القدس الشرقية. وتمت الإشارة إلى ضرورة تعزيز اتفاقات وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين وتوحيد الجهود الدولية من أجل الإصلاح المبكر للبنية التحتية للقطاع وتقديم المساعدة الإنسانية الطارئة لسكانه".

وأوضح الجانب الروسي، بحسب البيان، موقف موسكو المبدئي والثابت المؤيد لعقد مفاوضات فلسطينية إسرائيلية مستقرة على أساس القانوني الدولي المعترف به، بهدف حل مجموعة من قضايا الوضع النهائي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود عام 1967، تتعايش بسلام وأمن مع إسرائيل.

المصدر: "سبوتنيك"