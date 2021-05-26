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إسرائيل تعتقل فنانا فلسطينيا بسبب غنائه للقدس والمقاومة (صورة)

أخبار العالم العربي

إسرائيل تعتقل فنانا فلسطينيا بسبب غنائه للقدس والمقاومة (صورة)
Reuters
عناصر من الجيش الإسرائيلي
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اعتقلت المخابرات الإسرائيلية "الشاباك" الفنان الشعبي الفلسطيني معين الأعسم من النقب، بعد غنائه للقدس وغزة وتمجيده للمقاومـة.

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وحقق "الشاباك"، اليوم الأربعاء، مع الأعسم من قرية تل السبع في منطقة النقب، والذي اشتهر بالدحية البدوية، وذلك على خلفية غنائه "أبو عبيدة معذبهم"، في إشارة للناطق بلسان كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس في قطاع غزة.

وأفاد موقع "عرب 48" أنه "بحسب المعلومات المتوفرة حقق الشاباك مع الأعسم لمدة ساعتين، حول تمجيد المقاومة الفلسطينية في غزة وغنائه "أبو عبيدة معذبهم.. ليلة ليلة مرهبهم" خلال الدحية في المناسبات والأعراس، والتي نشرت مقاطع فيديو لبعض منها على شبكات التواصل الاجتماعي، وحذره المحققون من ترديد العبارات المشيدة بالمقاومة في غزة".

إسرائيل تعتقل فنانا فلسطينيا بسبب غنائه للقدس والمقاومة (صورة)معين الأعسم

ويعتبر الأعسم أحد أشهر المطربين الشعبيين الفلسطينيين، ويشارك في إحياء حفلات فلسطينية في مدن الضفة الغربية.

المصدر: موقع "عرب 48"+تويتر

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