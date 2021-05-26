بلينكن يصل الأردن للقاء الملك عبد الله والصفدي في ختام جولته الشرق الأوسطية

أصبحت العاصمة الأردنية عمان آخر وجهة في الجولة الإقليمية التي يقوم بها حاليا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بهدف ترسيخ التهدئة الهشة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأكدت وكالة "رويترز" أن بلينكن وصل عمان قادما من القاهرة حيث أجرى في وقت سابق من اليوم مفاوضات مع كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري ومدير المخابرات العامة عباس كامل.

ومن المقرر أن يلتقي بلينكن في عمان مع نظيره الأردني أيمن الصفدي والملك عبد الله الثاني.

وقبل عمان والقاهرة، زار بلينكن أيضا القدس ورام الله حيث أجرى مفاوضات مع كبار المسؤولين في إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

المصدر: "رويترز" + RT