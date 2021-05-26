حفتر يدعو عقيلة صالح والمنفي والدبيبة لحضور عرض "الكرامة" العسكري

دعا القائد العام لـ"الجيش الليبي"، المشير خليفة حفتر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي ونائبيه لحضور العرض العسكري الخاص باحتفالات "ثورة الكرامة"، والذي سيقام في مطار بنينا الدولي.

ووجهت الدعوة أيضا لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

وقالت القيادة العامة للجيش في دعوتها، إنه "يطيب لنا دعوة أعضاء الحكومة والمجلس الرئاسي ومجلس النواب، لحضور العرض العسكري المقام بقاعدة بنينا العسكرية، السبت المقبل".

المصدر: "الشاهد"