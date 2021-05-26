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روسيا ومصر تعقدان مجموعة عمل لمكافحة الإرهاب

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روسيا ومصر تعقدان مجموعة عمل لمكافحة الإرهاب
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، انعقاد اجتماع دوري لمجموعة العمل الروسية المصرية لمكافحة الإرهاب.

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وعقد الاجتماع برئاسة نائب وزير خارجية الروسي أوليغ سيرومولوتوف والنائب الأول لوزير خارجية مصر حمدي سند لوزا.

وتبادل الطرفان تقييمات لحالة التهديدات الإرهابية العالمية والإقليمية، وناقشا قضايا التعاون الثنائي من خلال الوزارات والإدارات المعنية. وأولي اهتمام خاص لمشاكل قمع أنشطة المقاتلين الإرهابيين الأجانب والتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب في إطار الأمم المتحدة.

ووفقا للخارجية الروسية سيعقد الاجتماع القادم لمجموعة العمل في موسكو في عام 2022.

المصدر: RT

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