مقطع فيديو يوثق اعتقال الشرطة الإسرائيلية قاصرا فلسطينيا

وثق مقطع فيديو قصير لحظة اعتقال الشرطة الإسرائيلية للطفل الفلسطيني سلطان سرحان 14 عاما والاعتداء عليه أمام المحكمة التي نظرت بقرار مصادرة منزل لصالح المستوطنين.

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يشار إلى أن والد الطفل سلطان، سامر سرحان كان قد قتل على يد القوات الإسرائيلية.

لحظة اعتقال الطفل سلطان سرحان 14 عاما (نجل الشهيـ ـد سامر" والإعتداء عليه من أمام محكمة الاحتلال التي نظرت في قرار مصادرة المنزل لصالح المستوطنين pic.twitter.com/QUPqR0z2ny — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 26, 2021

المصدر: وكالة "شهاب"