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مقطع فيديو يوثق اعتقال الشرطة الإسرائيلية قاصرا فلسطينيا

أخبار العالم العربي

مقطع فيديو يوثق اعتقال الشرطة الإسرائيلية قاصرا فلسطينيا
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وثق مقطع فيديو قصير لحظة اعتقال الشرطة الإسرائيلية للطفل الفلسطيني سلطان سرحان 14 عاما والاعتداء عليه أمام المحكمة التي نظرت بقرار مصادرة منزل لصالح المستوطنين.

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يشار إلى أن والد الطفل سلطان، سامر سرحان كان قد قتل على يد القوات الإسرائيلية. 

المصدر: وكالة "شهاب"

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