سوريا.. تفجيرات ومظاهرات في درعا تزامنا مع الانتخابات الرئاسية

انفجرت عبوة ناسفة اليوم أمام مركز الأنشطة في فرع الطلائع في درعا وذلك ضمن سلسلة تفجيرات أعقبت تظاهرات وإضرابا عاما في عدد من مناطق المحافظة تزامنا مع الانتخابات الرئاسية.

وقال مصدر من المدينة لـ RT إن التفجير الأخير وقع في منطقة شمال الخط ويبعد عن مركز الأنشطة في "طلائع البعث" نحو 15 مترا، وأن التفجير لم يسفر عن ضحايا.

وأضاف أن عددا من البلدات شهدت تفجيرات كالطيبة والنعيمة ونمر وصيدا، حيث انفجرت عبوات ناسفة أمام مباني البلدية، كما تم استهداف منازل مسؤولين محليين في "حزب البعث العربي الاشتراكي" الحاكم.

وحول من يقف خلف تلك التفجيرات، قال إنه من غير المعروف بدقة، إلا أنه رجح يكون ما جرى هو "تفجير غضب"، أكثر من كونها تفجيرات بالمعنى الحربي، خاصة أنها استهدفت البلديات التي تتهم بأنها موالية للحكومة.

ومن المقرر أن تشهد بلدة بصرى اليوم تظاهرة تمت الدعوة إليها منذ الأمس، وذلك بعد عدد من التظاهرات التي شهدتها المحافظة احتجاجا على إجراء الانتخابات.

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وفي ذات سياق الاحتجاج كان عدد من البلدات أعلنت إضرابا وأغلقت المحال فيها.

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المصدر: RT