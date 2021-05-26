 
مباشر

الاستخبارات العراقية تقبض على شقيقتين تعملان مع تنظيم "داعش"

أخبار العالم العربي

الاستخبارات العراقية تقبض على شقيقتين تعملان مع تنظيم
الاستخبارات العراقية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qheg

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، القبض على شقيقتين شمالي العراق، عملتا في ديوان "الحسبة" بتنظيم "داعش".

وذكرت في بيان صحفي، أن "مفارزها تمكنت من القبض على شقيقتين مطلوبتين وفق أحكام المادة (4/ إرهاب) لانتمائهن لعصابات داعش الإرهابية، تحديدا بما يسمى ديوان الحسبة ضمن قاطع محافظة كركوك".

إقرأ المزيد
مراسلنا: إصابة 10 مدنيين بانفجار سيارة مفخخة في قضاء حديثة غربي العراق
مراسلنا: إصابة 10 مدنيين بانفجار سيارة مفخخة في قضاء حديثة غربي العراق

وأضافت، أن "الإرهابيتين اعترفتا خلال التحقيقات الأولية بانتمائهن لداعش، فضلا عن كونهن من عائلة إرهابية ولديهن أخوين قياديين ضمن العصابات الإرهابية، أحدهما قبض عليه من قبل القوات الأمنية أثناء عمليات التحرير".

وبحسب الوكالة، دونت أقوالهن بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا واتخذت بحقهن الإجراءات القانونية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا