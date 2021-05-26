لافروف خلال لقائه نظيره اليمني: ندعم الدور المحوري للأمم المتحدة في تسوية الأزمة

عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الأربعاء مباحثات مع نظريه اليمني أحمد عوض بن مبارك في مدينة سوتشي جنوبي روسيا.

وفي مستهل الاجتماع قال لافروف إن روسيا تشعر بقلق بالغ إزاء الوضع في اليمن الممزق بالحرب الأهلية، وأشار إلى أن موسكو على اتصال مع جميع الأطراف المعنية في النزاع، مؤكدا ودعمها للدور المحوري الذي تلعبه الأمم المتحدة في التسوية اليمنية.

من جانبه، قال بن مبارك إن زيارته تهدف لوضع المسؤولين الروس في صورة آخر التطورات الجارية في اليمن، والتباحث حول الدور الروسي المأمول في دعم إحلال السلام واستعادة الأمن في البلاد، وكذلك حول مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين.

🔴#ПрямойЭфир: Начало переговоров С.В.Лаврова с Министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Йемена А.Бен Мубараком в Сочи🇷🇺🇾🇪#РоссияЙеменhttps://t.co/nBAbQN8rNM — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) May 26, 2021

المصدر: RT