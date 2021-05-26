رئيس حزب "جيل جديد" الجزائري: زمن الأغلبية البرلمانية قد ولى

أكد رئيس حزب "جيل جديد" الجزائري، جيلالي سفيان، أن "تشريعيات 12 يونيو المقبل ستكون بمثابة البداية الحقيقية نحو التغيير والتجديد وتشبيب العنصر البشري داخل الهيئة التشريعية بالبلاد".

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وتوقع جيلالي سفيان أن تكون التركيبة المقبلة للبرلمان على "شكل فسيفساء، تحمل ألوان الأطياف الحزبية بمختلف مشاربها وتوجهاتها"، لافتا إلى أنه "لا مكان للأغلبية المطلقة في مبنى زيغود يوسف مستقبلا".

وحول الرؤية عما إذا كانت الجزائر أمام أول استحقاق سياسي مهم على ضوء قانون الانتخابات الجديد، قال رئيس حزب "جيل جديد": "في البداية يجب التأكيد أن الإطار العام في البلاد حاليا يفرض التأقلم مع الواقع بكل معطياته المطروحة، بما في ذلك الاستحقاق السياسي المقبل الذي ينتظر أن يكون بمثابة وسيلة لتحقيق التغيير المنشود، الذي طالما نادى به حزب جيل جديد، والذي اختار هذه المرة المشاركة في الانتخابات بعد سنوات من المقاطعة رغبة منه في التوجه نحو بناء جزائر جديدة، تقوم على أساس مقاطعة الماضي ومنظومة الحكم السابقة التي دمرت البلاد وأدخلتها في دوامة أفقدتها الكثير".

وأضاف: "لذلك نرى أن التغيير الحقيقي يجب أن ينطلق من المجلس الشعبي الوطني، من خلال تجديد وتشبيب التركيبة البشرية لهذه الهيئة، اعتمادا على الضمانات المقدمة والترسانة القانونية الجديدة".

وعلى سؤال: بعد أسبوع من انطلاق حملة 12 يونيو، كيف تقيمون الوضع؟

أجاب جيلالي سفيان: "حزبنا اختار المشاركة في الاستحقاق السياسي المقبل بعد مقاطعة دامت لسنوات بسبب طبيعة النظام السياسي السابق الذي كان منغلقا على نفسه ونتائج الانتخابات في وقته كانت معروفة مسبقا وكانت مجرد توزيع حصص على أحزاب معينة"، مشيرا إلى أنه "غير أن الشيء الملاحظ هذه المرة، هو الرغبة الجامحة لدى الشارع الجزائري في إحداث التغيير الذي ناضلوا من أجله في حراك 22 فبراير 2019، إلا أن التخوف من تكرار سيناريو الانتخابات الماضية قد طفا على السطح مرة أخرى، وهو ما لمسناه من خلال تجمعاتنا في الولايات، فالكل يتساءل عن قدرة المترشحين على إحداث التغيير".

وفي إطار الحديث على الأساس الذي اختار سفيان وحزبه شعار "فرصة للتغيير"، أوضح جيلالي سفيان قائلا: "نحن نرى أن الوضع الحالي في البلاد يساهم في فسح المجال أمام التغيير، فمن الضروري استغلال هذه الفرصة لتحقيق الانتقال الديمقراطي الحقيقي الذي يتوق إليه الجميع، سواء طبقة سياسية أو مواطنين، ولن يتحقق ذلك دون تجنيد فعلي لجميع مكونات المجتمع من أجل التوجه نحو صناديق الاقتراع يوم 12 يونيو المقبل، لفسح المجال أمام مترشحين جدد حاملين للأفكار حقيقة، ويحلمون بغد أفضل، وهي المهمة التي تعهد مترشحو حزب جيل جديد على تحقيقها من خلال الدعوة للمشاركة والتعريف ببرنامج الحزب عبر حملات جوارية ونشاطات توعية في إطار الحملة الانتخابية".

وعن توقعه لتشكيلة البرلمان المقبل، صرح جيلالي سفيان: "في الحقيقة، البرلمان المقبل سيكون مختلفا كثيرا عن سابقيه، فزمن الأغلبية المطلقة قد ولى ولا مكان هذه المرة لأحزاب الأغلبية التي طالما طغت على مبنى زيغود يوسف لسنوات، لذلك فإن المعطيات الحالية تنبئ بأن التشكيلة المقبلة للمجلس ستكون عبارة عن فسيفساء، تضم مختلف التشكيلات الحزبية والقوائم الحرة".

وتابع: "لذلك نحن نتوقع أن تكون هناك تكتلات سياسية مستقبلا، لأنه يستحيل أن يسيطر حزب سياسي وحده على الغرفة السفلى للبرلمان، كما أن فكرة التحالفات ستفرض نفسها بقوة هذه المرة سواء عبر تحالف وطني شامل يضم مختلف التيارات السياسية أو سنشهد ميلاد تحالف سياسي جديد له خصوصيات معينة، وعليه فإن كل المعطيات بهذا الخصوص سوف تتضح بعد ظهور النتائج النهائية لتشريعيات 12 يونيو المقبل، خاصة وأن هذه الانتخابات ستكون أول استحقاقات برلمانية بعد سقوط نظام عبد العزيز بوتفليقة، وعليه فإن الآمال كلها متوقفة على ما سيقدمه البرلمان المقبل للجزائريين الطامحين للتغيير، فالمعركة المقبلة تتمثل في المساهمة في بناء فكر ووعي سياسي حقيقي، من شأنه أن يمنح كل الأدوات الفعلية للنواب من أجل مراقبة الحكومة ومنعها من ممارسة الانحرافات التي عاشها الشعب الجزائري في سنوات سابقة".

المصدر: "الشروق" الجزائرية