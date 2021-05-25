الكاظمي يعلق على "أعمال العنف" في بغداد ويوجه بفتح تحقيق بشأنها

أكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، أن حكومته ستفتح تحقيقا في "أعمال العنف" التي رافقت الاحتجاجات في العاصمة بغداد مساء اليوم.

وكتب في تغريدة على حسابه في "تويتر": "دعمنا حرية التظاهر السلمي في العراق، وأصدرنا أوامر مشددة بحماية التظاهرات وضبط النفس ومنع استخدام الرصاص الحي لاي سبب كان".

وأضاف: "اليوم سنفتح تحقيقا شفافا حول حقيقة ماحدث في اللحظات الأخيرة من تظاهرة ساحة التحرير. الأمن مسؤولية الجميع ويجب أن نتشارك جميعا في حفظه".

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من جهتها قالت خلية الإعلام الأمني الحكومية، إن "القائد العام للقوات المسلحة، وجه بفتح تحقيق عاجل برئاسة قيادة العمليات المشتركة وعضوية ضباط من وزارتي الدفاع والداخلية، للتحقيق في ملابسات الأحداث التي رافقت تظاهرات اليوم الخامس والعشرين من آيار الجاري، ومعرفة المقصرين ومحاسبتهم".

وتجددت الاحتجاجات في العاصمة العراقية بغداد اليوم الثلاثاء، وشهدت صدامات بين المحتجين والقوات الأمنية، أدت إلى مقتل متظاهر وجرح العشرات بينهم عناصر أمن.

المصدر: RT