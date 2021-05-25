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السيسي يوجه بالرعاية الكاملة والمتابعة المستمرة لحالة فنان مصري بعد بتر ساقه

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السيسي يوجه بالرعاية الكاملة والمتابعة المستمرة لحالة فنان مصري بعد بتر ساقه
Reuters
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وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بوفير الرعاية الكاملة والمتابعة المستمرة لحالة الفنان شريف الدسوقي بعد بتر ساقه إثر إصابته بجروح بها قبل عدة أشهر مع معاناته من مرض السكري.

وقد أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التكفل بعد اهتمام السيسي برعاية وعلاج الفنان شريف دسوقى في أزمته الصحية، وهو القرار الذى لاقى ترحيبا كبيرا من نقابة المهن التمثيلية التي أصدر رئيسها الفنان أشرف زكي بياناً توجه خلالها بالشكر للشركة.

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وقال بيان النقابة "تتقدم نقابة المهن التمثيلية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بخالص الشكر والعرفان على مبادرتها الوطنية بتكفلها ورعايتها لعلاج الفنان شريف دسوقي في أزمته الصحية.

ناصرحاتم ـ القاهرة

المصدر: RT

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