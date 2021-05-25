هيئة قناة السويس تمد القضاء بمستند يفيد بوجود مواد خطرة على ظهر السفينة "إيفر غيفن"

كشفت حيثيات الحكم الصادر عن محكمة استئناف الإسماعيلية الاقتصادية عن تقدم هيئة قناة السويس بمستند يفيد بوجود مواد خطرة على ظهر السفينة البنمية "إيفر غيفن" المحجوز عليها.

وكشفت الحيثيات أن هيئة قناة السويس قدمت للمحكمة حافظة مستندات ضمت 12 وثيقة من بينها صور لصيغ تنفيذية ومحاضر لأمر الحجز وتنفيذه والمطالبة المالية بمبلغ الدين والمقدر بـ916 مليون و 526 ألف و494 دولارا أمريكيا، وصور من خطابات احتجاج وتحفظ مقدمة إلى ربان السفينة، بالإضافة إلى صورة من قائمة الشحنات والمواد الخطرة المحملة على ظهر السفينة "إيفر غيفن".

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وأسست المحكمة حكمها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية لنظرها السبت 29 مايو الجاري، على نص المادة 65 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 والتي توجب على الدائن أن يرفع الدعوى بالدين وبصحة الحجز أمام المحكمة الابتدائية التي وقع الحجز في دائرتها خلال الثمانية أيام التالية لتسليم محضر الحجز إلى ربان السفينة أو من يقوم مقامه وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.

وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها أن مفاد ذلك النص أن المشرع عقد الاختصاص بنظر دعوى ثبوت الدين وصحة الحجز للمحاكم الابتدائية اختصاصا نوعيا دون النظر إلى قيمة الدين المطالب به.

يشار إلى أن هيئة قناة السويس أكدت في دعواها أن قيمة المبالغ المستحقة على السفينة تمثل دين بحري ناشئ عن عملية إنقاذها وما عليها من بضائع يتمثل في قيمة إيجار الكراكات وتكاليف عملية إنقاذ تلك السفينة وصولا لاستخراجها من الشحط والجنوح وتعويمها وكذلك مكافأة الإنقاذ المستحقة للهيئة نتيجة عملية الإنقاذ.

وأضافت الهيئة أن تلك مبلغ الدين يتضمن أيضا تعويض ما لحق بهيئة قناة السويس من أضرار مادية نتيجة تعطيل المجرى الملاحي لقناة السويس في الفترة من 23 مارس 2021 وحتى 29 مارس 2021، وما تبعه من تغيير السفن لمسار إبحارها ومغادرة قناة السويس لتوقف حركة الملاحة بها، وكذلك الإضرار المعنوية التي مست بسمعة الهيئة من خلال الهجوم عليها من وسائل الإعلام الدولية، مما قد يؤثر على العائد المادي الذي تدره على الهيئة من السفن العابرة للمجرى الملاحي مستقبلا مما ستضطر معه الهيئة لمنح تحفيضات لتلك السفن لمواجهة تلك الآثار السلبية.

المصدر: صحيفة "الشروق" المصرية