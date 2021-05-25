الصحة الأردنية تنفي وجود أية أعراض جانبية للتطعيم ضد كورونا

قالت وزارة الصحة الأردنية إن الأعراض الجانبية الأكثر شيوعا لمطعوم فيروس كورونا تتراوح من طفيفة إلى متوسطة (احمرار مكان الحقن وارتفاع درجة الحرارة وغيرها).

وأوضحت في رد على استفسارات تشغل المجتمع على صفحات التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، أن الأعراض بعد أخذ المطعوم قصيرة المدى، مؤكدة أنه لم تظهر أعراض جانبية على المدى البعيد.

وعند سؤالها "هل يتعارض الكورتيزون مع مطعوم فيروس كورونا؟"، أجابت "يفضّل استشارة الطبيب عن الحالة المرضية التي تعاني منها، وإمكانية حصول المطعوم".

المصدر "موقع "خبرني" الأردني