مصر.. إخلاء سبيل المدون الشهير شادي أبوزيد

أصدرت السلطات المصرية مساء يوم الثلاثاء، قرارا بإخلاء سبيل المدون الشهير شادي أبو زيد معد برنامج "أبلة فاهيتا" سابقا.

وحققت الجهات المختصة مع المدون الشهير لـ"نشره أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية في أهدافها ونشر الشائعات المغرضة ضد الدولة ومؤسساتها".

وكانت محكمة مستأنف قصر النيل المصرية قد قضت في شهر ديسمبر 2020 بتأييد حبس الإعلامي شادي أبو زيد معد برنامج "أبلة فاهيتا" 6 أشهر في واقعة الفيديو المسيء لوزارة الداخلية.

وقضت محكمة جنح قصر النيل من قبل في حكم أول درجة في القضية 1880 لسنة 2016، بمعاقبة شادي حسين أبو زيد بالحبس 6 أشهر.

جدير بالذكر، أن محكمة جنايات الجيزة قد قررت في شهر أكتوبر الماضي إخلاء سبيل شادي أبو زيد ومصطفى فقير، ومهاب الإبراشي وآخرين، في القضية رقم 621 لسنة 2018 المتهمين فيها بالانضمام لجماعة إرهابية.

وأسندت النيابة إلى المتهمين الانضمام إلى "جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها".

المصدر: وسائل إعلام مصرية