 
مباشر

في انتظار إرسال ثانية.. وصول طائرة عسكرية محملة بالمساعدات الإنسانية لفائدة غزة إلى القاهرة (صور)

أخبار العالم العربي

في انتظار إرسال ثانية.. وصول طائرة عسكرية محملة بالمساعدات الإنسانية لفائدة غزة إلى القاهرة (صور)
RT / defense.tn
في انتظار إرسال ثانية.. وصول طائرة عسكرية محملة بالمساعدات الإنسانية لغزة إلى القاهرة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qh9t

وصلت صباح الثلاثاء طائرة عسكرية تونسية محملة بالمساعدات الإنسانية إلى القاهرة تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة بعد أن أقلعت فجرا من القاعدة الجوية بالعوينة.

وتتمثل هذه المساعدات في مستلزمات طبية وأدوية مضادات حيوية وصيدلانية وأدوية للحالات المستعجلة وأخرى خاصة بالإنعاش.

يذكر أن وزارة الدفاع ممثلة في الإدارة العامة للصحة العسكرية تولت التنسيق مع مختلف الهياكل المعنية (وزارة الصحة ووزارة الشؤون الإجتماعية وبعض المخابر) لتجيمع هذه المساعدات الإنسانية.

ومن المنتظر إرسال طائرة ثانية للغرض نفسه.

في انتظار إرسال ثانية.. وصول طائرة عسكرية محملة بالمساعدات الإنسانية لفائدة غزة إلى القاهرة (صور)
/ defense.tn
في انتظار إرسال ثانية.. وصول طائرة عسكرية محملة بالمساعدات الإنسانية لفائدة غزة إلى القاهرة (صور)
/ defense.tn
في انتظار إرسال ثانية.. وصول طائرة عسكرية محملة بالمساعدات الإنسانية لفائدة غزة إلى القاهرة (صور)
/ defense.tn
في انتظار إرسال ثانية.. وصول طائرة عسكرية محملة بالمساعدات الإنسانية لفائدة غزة إلى القاهرة (صور)
/ defense.tn

وفي السياق، استقبل الرئيس قيس سعيد، ظهر الثلاثاء بقصر قرطاج وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، وشدد رئيس الدولة خلال اللقاء، على ضرورة أن تواصل تونس الاضطلاع بدورها في الدفاع عن الحق الفلسطيني في كل المحافل الدولية والإقليمية والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة والبلدان المؤثرة من أجل دعم هذا الموقف.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا