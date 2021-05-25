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عمر البشير: لا أخشى المحكمة الجنائية الدولية

أخبار العالم العربي

عمر البشير: لا أخشى المحكمة الجنائية الدولية
Reuters
الرئيس السوداني السابق عمر البشير
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علق الرئيس السوداني السابق عمر البشير، على ما يتردد حول تسليمه للمحكمة الجنائية، مؤكدا أنه لا يخشاها، معتبرا أن "الجنائية أحسن لينا من الظروف الحالية".

كما علق البشير على عودته لارتداء الزي القومي بدلا من البردلوبة، مبينا أنه أكمل فترة الحكم عليه في قضية الأموال الأخيرة.

وبخصوص الحكومة الانتقالية، قال البشير إنها أضاعت الكثير من الفرص والأهداف، مضيفا: "أقوان كثيرة على خط الـ18 أضاعتها، كانت فقط تحتاج لمن يسدد".

وأكد أن الحكومة الآن في وضع أصعب، بعد أن أكلتها "دابة الأرض"، وهي على وشك أن تسقط.

المصدر: "السوداني"

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