جوزيف عون من باريس: الجيش اللبناني يمر بأزمة كبيرة قابلة للازدياد

قال قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون إن الجيش يمر بأزمة كبيرة، قابلة للازدياد بسبب الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي الذي يعاني منه لبنان، والذي قد يزداد سوءا عند رفع الدعم.

وفي تصريح من باريس بعد لقائه رئيس هيئة أركان الجيوش المشتركة الفرنسية الجنرال فرنسوا ليكونتري، وذلك للاطلاع على حاجات الجيش وبحث سبل دعمه في ظل هذه المرحلة الدقيقة التي يعيشها ​لبنان​ وبخاصة على الصعيد الاقتصادي، أكد أن "فرنسا تقف دوما الى جانب الجيش اللبناني عبر المساعدات والهبات وبرامج التدريب المشتركة، وتعتبر إحدى أهم الدول الداعمة لنا".

لبّى قائد الجيش العماد جوزاف عون دعوة رئيس هيئة أركان الجيوش المشتركة الفرنسية الجنرال Francois LECOINTRE لزيارة فرنسا، وذلك للاطلاع على حاجات الجيش وبحث سبل دعمه في ظل هذه المرحلة الدقيقة التي يعيشها لبنان وبخاصة على الصعيد الاقتصادي.#الجيش_اللبنانيhttps://t.co/y0q0QEnI3hpic.twitter.com/vRTVPYXoK8 — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) May 25, 2021

وقال الجيش اللبناني إن "عون التقى نظيره الفرنسي في كلية الدفاع الرسمية حيث أقيمت له مراسم استقبال، ثم عقدا لقاء" بحثا خلاله وضع ​الجيش اللبناني​ والتحديات التي يواجهها. وكان تشديد من قبل ليكونتري على ضرورة دعم الجيش في شتى الوسائل لمساعدته على الاستمرار بالقيام بمهامه العديدة، وعلى كيفية توفير سبل ​مساعدة​ العسكريين على تجاوز ​الوضع الاقتصادي​ الدقيق".

بعدها التقى قائد الجيش وزيرة الدفاع فرنسوا بارلي وشكرها على دعم بلادها المستمر للجيش اللبناني، وشددت بارلي على ضرورة دعم الجيش اللبناني الذي يعتبر الركيزة الأساس لوحدة لبنان واستقراره.

ثم انتقل قائد الجيش إلى مبنى قيادة هيئة الأركان المشتركة حيث استمع لإيجاز واطلع على المهام التي يقوم بها ​الجيش الفرنسي​.

المصدر: موقع الجيش اللبناني