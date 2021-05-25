الأمن المغربي يوقف عنصرين مواليين لـ"داعش" خططا لأعمال إرهابية بالمملكة

أعلنت قوات الأمن المغربية، اليوم الثلاثاء، توقيف عنصرين مواليين لتنظيم "داعش"، يتراوح عمرهما ما بين 23 و29 سنة، وينشطان بمنطقتي أيت ملول وجماعة أولاد برحيل بضواحي تارودانت.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني المغربي في بيان لها، أن الأبحاث والتحريات الأولية المنجزة أظهرت أن المشتبه فيهما يخططان للقيام بعمليات إرهابية داخل المغرب، عن طريق استهداف مؤسسات حيوية وعناصر أمنية.

المصدر: وكالة المغرب العربي للأنباء