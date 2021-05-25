"جيروزاليم بوست": مقتل مواطن أمريكي في صفوف "حماس" خلال التصعيد الأخير

أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، الثلاثاء، بمقتل مواطن أمريكي في صفوف حركة "حماس" خلال التصعيد الأخير بين إسرائيل والفلسطينيين.

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وذكرت الصحيفة أن جوي تروزمان الكاتب في مجلة "الحرب الطويلة"، التابعة لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات كتب أن "مواطنا أمريكيا اسمه أسامة الزبدة كان يقاتل مع كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس قتل في الصراع الأخير".

ووفقا للتقرير فإن الزبدة، البالغ من العمر 33 عاما، قتل في غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة في 12 مايو الجاري.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن نجل أسامة الزبدة ظهر في مقطع فيديو مع رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" في غزة يحيى السنوار، يوم الاثنين الماضي، حيث وضع السنوار بندقية في يد الطفل.

وكان المركز الفلسطيني للإعلام أفاد بوقت سابق بمقتل العالم جمال الزبدة، مطور صواريخ القسام، برفقة نجله الأكبر أسامة وهو مهندس ومن أبرز قادة كتائب عز الدين القسام، بحسب تعبير المركز.

المصدر: جيروزاليم بوست