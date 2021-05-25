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رئاسة الجمهورية التونسية تصف "وثيقة الانقلاب" بأنها "مسرحية سيئة الإخراج"

أخبار العالم العربي

رئاسة الجمهورية التونسية تصف
Reuters
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نقل موقع "شمس إف إم" عن وليد الحجام، الملحق بالدائرة الدبلوماسية لرئاسة الجمهورية التونسية، تأكيده أن "وثيقة الانقلاب" المزعومة لا وجود لها في الأصل.

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وذكر موقع محطة الراديو التونسية أن الحجام أفاد في تصريح في أحد برامجه بأنهم "تفاجأوا بهذه الوثيقة وبالتهليل بها داخل تونس".

وأكد الملحق بالدائرة الدبلوماسية لرئاسة الجمهورية التونسية أن جهات "معروفة" تقف وراء موقع "ميدل إيست أي" وكذلك خطه التحريري "وما قام به مسرحية سيئة الإخراج وما ورد فيه افتراءات وترهات".

ونقل عن الحجام قوله أيضا: "نحن نحاول التعامل مع وسيلة الإعلام التي نشرت الوثيقة ونحاول عدم إعطائها بعدا سياسيا، وعدم إعطائهم قيمة أكبر من قيمتهم".

المصدر: shemsfm.net

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