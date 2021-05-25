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صحيفة عمانية تؤكد الإفراج عن بعض الموقوفين في ولايتي صحار وصلالة

أخبار العالم العربي

صحيفة عمانية تؤكد الإفراج عن بعض الموقوفين في ولايتي صحار وصلالة
AFP
سلطنة عمان - أرشيف
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ذكرت صحيفة "أثير" الإلكترونية العمانية أنها حصلت على معلومات تؤكد "الإفراج عن بعض الموقوفين في ولايتي صحار وصلالة".

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وأوضحت الصحيفة أن معلوماتها تؤكد أن الموقوفين المفرج عنهم غادروا "الأماكن التي كانوا فيها".

ونقلت الصحيفة عن وكالة الأنباء العمانية أن الحكومة "أكدت أن ملف العمل يأتي ضمن أهم الأولويات التي تحظى باهتمام بالغ ومتابعة كريمة من لدن المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق".

سبق أن أكدت وزارة العمل في سلطنة عمان، على أن "مصلحة المواطنين وخدمتهم تمثل أهمية وغاية نبيلة وهي تعمل في ذلك مع القطاعات الأخرى وفق إمكانياتها المتاحة".

ولفتت وزارة العمل العمانية إلى أهمية التكاتف مع موسسات الدولة للحفاظ على المكتسبات"، ونقل "الأخبار من مصادرها الرسمية".

وكانت جريدة الرؤية العمانية قد ذكرت أن عددا من الباحثين عن العمل والمنهية خدماتهم، قد قاموا "بالتوجه إلى المديريات التابعة لوزارة العمل للتسريع في معالجة أوضاعهم في وقت لم تتوقف فيه الحكومة عن سعيها الجاد في توفير فرص العمل للمواطنين".

وأفيد في هذا الشأن بأن عدة رجال أمن تعرضوا للرشق بالحجارة من قبل مشاركين في هذا التجمع، ما دفع قوات الأمن إلى التدخل لإنهاء أعمال الشغب.

المصدر: أثير + الرؤية 



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