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إسرائيل تسمح بإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة وفتح مساحة الصيد 6 أميال

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إسرائيل تسمح بإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة وفتح مساحة الصيد 6 أميال
RT
معبر "إيزر"، 23 مايو 2021
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صادق المستوى السياسي في إسرائيل وبإيعاز من الجيش، على السماح اعتبارا من اليوم الثلاثاء، بإدخال معدات إنسانية إلى قطاع غزة عن طريق معبر كرم أبو سالم.

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وتشمل المعدات الإنسانية التي سيتم إدخالها إلى القطاع، معدات طبية، أغذية، أدوية ووقود للقطاع الخاص.

وأفادت "القناة 7" العبرية بأن القرار لا يشمل حاليا تصدير البضائع من قطاع غزة.

وأضافت القناة، بأنه تقرر اعتبارا من الثلاثاء إتاحة مرور المرضى لتلقي العلاجات المنقذة للحياة وموظفي المنظمات الدولية والصحافيين الأجانب عن طريق معبر بيت حانون "إيرز".

كما تقرر إعادة فتح مسافة الصيد بشكل مقلص لستة أميال بحرية فقط، وذلك اعتبارا من اليوم الثلاثاء عند الساعة السادسة صباحا.

ووفق القرار الصادر عن المستوى السياسي في إسرائيل
"فإن هذه الخطوات المدنية الأساسية مشروطة باستمرار الحفاظ على الهدوء والاستقرار الأمني".

المصدر: معا 

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