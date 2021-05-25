الجيش الموريتاني ينفي ما أشيع عن رئيس أركانه العالق وسط اضطرابات في مالي

أعلن الجيش الموريتاني أن رئيس أركانه محمد بمبه ولد مكت الموجود حاليا في باماكو "في مقر إقامته"، نافيا ما أشيع حول لجوئه ووفده إلى مقر تابع للأمم المتحدة بعد توتر الأحداث في مالي.

وقال الجيش في بيان نشر على موقعه الإلكتروني مساء الاثنين،: "خلافا لما روجه بعض المدونين.. يتواجد الوفد حاليا في مقر إقامته".

ووصل ولد مكت ووفد عسكري موريتاني، صباح اليوم إلى باماكو للمشاركة في اجتماع دوري للجنة الأمن والدفاع التابعة لمجموعة دول الساحل الخمس.

وأكد الجيش أن الوفد في مقر إقامته "انتظارا لافتتاح أعمال الدورة، المقرر غدا صباحا"، والتي يفترض أن تستمر حتى يوم الجمعة المقبل.

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وكان جنود غاضبون قد احتجزوا مساء الاثنين الرئيس الانتقالي المالي والوزير الأول ووزير الدفاع، رفضا لتعديل حكومي أطاح ببعض قادة انقلاب أغسطس الماضي.

المصدر: صحراء ميديا