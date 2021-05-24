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السيسي: بايدن قادر على صنع حلول جذرية لمشاكل المنطقة

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السيسي: بايدن قادر على صنع حلول جذرية لمشاكل المنطقة
Reuters COSTAS BALTAS
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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اعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن "نظيره الأمريكي جو بايدن قادر بامتياز بحنكته وخبرته أن يصنع حلولا جذرية لكافة المشاكل والتحديات التي تحيط بالعالم والمنطقة".

وفي منشور على صفحته عبر موقع "فيسبوك"، أعرب السيسي عن سعادته بعد الاتصال الذي تم بينه وبين بايدن.

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وكتب: "سعدت اليوم بحديثي المطول مع فخامة الرئيس بايدن والذي اتسم بالتفاهم والصراحة والمصداقية في كافة الموضوعات التي تهم البلدين والمنطقة".

وأضاف: "أود أن أؤكد أن الرئيس بايدن يتمتع برؤية ثاقبة وخبرة متميزة تتسم بالواقعية في كافة الملفات بما فيها ملف العلاقات الثنائية، وأجد أنه قادر بامتياز بحنكته وخبرته أن يصنع حلولا جذرية لكافة المشاكل والتحديات التي تحيط بالعالم والمنطقة، داعيا من الله أن يكلل جهوده بالنجاح والتوفيق والسداد".

المصدر: RT

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