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التحالف العربي يعلن تدمير لغم بحري زرعه الحوثيون جنوبي البحر الأحمر

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التحالف العربي يعلن تدمير لغم بحري زرعه الحوثيون جنوبي البحر الأحمر
Reuters AHMED YOSRI
المتحدث باسم التحالف العربي الجنرال تركي المالكي
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن "اكتشاف وتدمير لغم بحري زرعته حركة "أنصار الله" الحوثية اليمنية في جنوب البحر الأحمر".

ونقل التلفزيون الرسمي السعودي عن التحالف قوله إنه "اكتشف ودمر لغما بحريا زرعه الحوثيون المتحالفون مع إيران في جنوب البحر الأحمر".

وأضاف أن "اللغم البحري المكتشف إيراني الصنع من نوع صدف".

وتابع: "زراعة الألغام البحرية بدعم إيراني تهديد خطير للملاحة الدولية والتجارة العالمية".

المصدر: "رويترز"

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