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بوغدانوف يبحث مع السفير السعودي التعاون بين موسكو والرياض وقضايا الشرق الأوسط

أخبار العالم العربي

بوغدانوف يبحث مع السفير السعودي التعاون بين موسكو والرياض وقضايا الشرق الأوسط
Twitter@KSAembassy_RUS
المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، وسفير المملكة العربية السعودية في موسكو، عبد الرحمن الأحمد
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استقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، اليوم الاثنين، سفير المملكة العربية السعودية في موسكو، عبد الرحمن الأحمد.

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وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية، أن الطرفين بحثا جوانب الأجندة الثنائية، بما فيها التعاون بين موسكو والرياض ضمن مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي".

وذكر البيان أن المحادثات تناولت أيضا "قضايا الشرق الأوسط، مع التركيز على الوضع في اليمن والتسوية الفلسطينية الإسرائيلية".

المصدر: موقع وزارة الخارجية الروسية

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