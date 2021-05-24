بوغدانوف يبحث مع السفير السعودي التعاون بين موسكو والرياض وقضايا الشرق الأوسط

استقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، اليوم الاثنين، سفير المملكة العربية السعودية في موسكو، عبد الرحمن الأحمد.

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وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية، أن الطرفين بحثا جوانب الأجندة الثنائية، بما فيها التعاون بين موسكو والرياض ضمن مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي".

وذكر البيان أن المحادثات تناولت أيضا "قضايا الشرق الأوسط، مع التركيز على الوضع في اليمن والتسوية الفلسطينية الإسرائيلية".

المصدر: موقع وزارة الخارجية الروسية